Reportéři ČT: Antimonopolní úřad pokutoval hasiče. Bez tendrů uzavírali smlouvy za desítky milionů s jedinou firmou

Některá velitelství hasičů řeší závažné porušení pravidel zákona při nákupech. Hasiči pod někdejším generálním ředitelem Drahoslavem Rybou, nynějším poslancem za hnutí ANO, měli obcházet zákon o veřejných zakázkách a jedné vybrané firmě tím umožnili ovládnout většinu trhu.

Ještě loni v červnu to ale tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) odmítal. „Znám pana generála Rybu jako velmi slušného člověka. Je to špičkový profesionál a nevěřím tomu, že by on nebo lidé pod jeho vedením udělali něco špatně,“ nechal se tehdy slyšet.

Po několika měsících ale exministrova slova vyvrátil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pravomocně rozhodl, že hasiči opakovaně hrubě porušili zákon o zadávání veřejných zakázek, a třem krajským ředitelstvím udělil pokuty v součtu za statisíce korun. „Došlo k závažnému porušení zákona. Vydali jsme celou řadu rozhodnutí – uložili jsme čtyři pokuty a jeden zákaz plnění smlouvy,“ upřesnil mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Všechna rozhodnutí úřadu se týkají smluv na provozování pultů centralizované ochrany. Díky nim hasiči vědí, kde hoří, a mohou tak k požáru okamžitě vyjet. Pulty ani přenosové cesty, po nichž signál putuje od hlídaného objektu, však hasičské sbory nevlastní. Spolupracují proto se soukromými firmami, které by podle zákona měli vybírat ve veřejném tendru.

Nevyhlášené zakázky za 220 milionů

Hasiči z Prahy, Pardubického a Karlovarského kraje ale veřejné zakázky nevyhlásili. V letech 2019 a 2020 rovnou podepsali výhradní smlouvy na provozování pultů ochrany s jedinou společností – jihlavskou firmou Patrol Group.

Pochybení tehdejšího vedení připouští i současný ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Já si myslím, že systém nebyl nastaven dobře, že skutečně vzniká nějaké podezření,“ uvedl pro ČT.

Podle mluvčího antimonopolního úřadu nedošlo k povinnému provedení koncesního řízení, což je forma veřejné soutěže, do které se může přihlásit široký okruh firem. Hasiči s Patrol Group však uzavřeli smlouvy bez jakékoliv soutěže, přestože jejich celková hodnota přesahovala sumu 220 milionů korun. „Zadavatelé mají povinnost u koncesí přesahujících dvacet milionů korun provést koncesní řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. A v tomto případě, přestože ta hodnota koncese byla vyšší, nebylo koncesní řízení provedeno,“ sdělil mluvčí Švanda.