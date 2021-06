Reportéři ČT: Hasiči podepsali smlouvy bez tendrů za desítky milionů korun. Případem se zabývá antimonopolní úřad

„Velmi si ho vážím a známe se určitě dvacet let,“ doplnil Pospíšil. Rybu zná i vicepremiér. „Je to špičkový profesionál a nevěřím tomu, že by on nebo lidé pod jeho vedením dělali něco špatně,“ zopakoval Hamáček.

Patrol Group je výhradním dodavatelem služeb pro hasiče ze Středočeského kraje, jižní Moravy a Vysočiny už déle než patnáct let. V Jihlavě má firma základnu, z níž své podnikání řídí. V minulosti zde ale v pozici krajského šéfa hasičů působil několik let současný generální ředitel sboru Drahoslav Ryba.

Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) potvrdil, že jméno zná, protože jde o firmu, která se v oblasti pohybuje. Vyloučil ale zároveň, že by současné vedení Hasičského záchranného sboru dělalo něco, co je protizákonné nebo nekalé.

„Co se týče problematiky, jsme dominantnější než ostatní firmy. Kdybychom neměli tu nejlepší technologii, kdyby za námi nebyla pětadvacetiletá historie, tak asi samozřejmě těžko se jihlavská firma může dostat do Prahy, nebo se může dostat do dalších krajů,“ obhajuje důvody spolupráce Pospíšil.

Signál o požáru však k hasičům neputuje po jejich vlastní síti, protože na rozdíl od policie žádnou přenosovou síť nevlastní, musí se proto spoléhat na služby soukromých firem, jako je Patrol Group. Pokud by vlastníci budov nechtěli těmto firmám dál připojení k hasičům platit, nezbývá jim než nechat objekt hlídat fyzickou ostrahou zaměstnanců. Taková varianta je však mnohonásobně dražší.

„Osm lidí to vychází při hrubém výpočtu, protože norma hovoří o dvou lidech jako trvalé obsluze, když budu brát, že chci zajistit dvanáctihodinovou obsluhu,“ přibližuje, co by to v praxi znamenalo, ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Aleš Černohorský. „V podstatě na výběr nemáte, praktičnost a finanční náklady tohoto řešení jsou nesmyslné,“ říká k tomu Brýdl.

Situace tak nahrává firmám, které s hasiči na provozu pultů ochrany spolupracují, protože jim automaticky zajišťuje zákazníky. Když však neproběhne soutěž mezi dodavateli, může si společnost sama určovat podmínky i ceny za své služby. A Patrol Group má smlouvy v šesti krajích, zatímco o zbývajících osm regionů se dělí patnáct konkurenčních firem.

Konkrétně v Pardubickém kraji poskytovala připojení na hasičský pult ochrany zhruba dvacet let společnost OM-Komplex. I ona své výsadní postavení získala bez veřejného zadávacího řízení. Zákon to však až do roku 2016 nevyžadoval. Každopádně na konci května její spolupráce s hasiči končí. „Po dohodě, naprosto v klidných jednáních jsme ukončili smluvní vztah,“ uvedl Černohorský.

„Samozřejmě se mi to nelíbí, ale holt s tím nic neudělám. Když se hasiči rozhodli ukončit smlouvu, tak ji ukončili,“ uvedl majitel OM-Komplexu Stanistlav Navrátil.

„My jsme nechtěli OM-Komplex žádným způsobem vyštípat. To, že se to stalo a stalo se to v podstatě začátkem letošního roku, znamená striktně vzato, že teď je tady jeden dodavatel,“ dodal Černohorský.

Dodavatelem se tak stala právě firma Patrol Group. Na přelomu roku hasiči zákazníkům rozeslali trojstrannou smlouvu a v přiloženém dopise sdělili, že ji musí beze změny podepsat. „Zaslaný návrh smlouvy berte jako závazné podmínky, které je třeba z důvodu sjednocení podmínek pro všechny subjekty bez výjimek dodržet,“ zněl pokyn krajského ředitele Černohorského.

Podle právníka Zahnáše to jinak řečeno znamená, že je dána povinnost uzavřít novou předloženou smlouvu, aniž by do ní šlo jakkoliv zasáhnout a bez možnosti si vybrat jiného poskytovatele. „Nám žádnou manévrovací šanci nedává. Naopak ještě v tom průvodním dopise je jednoznačná výzva, ať to podepíšeme co nejdříve,“ doplnil Brýdl. A že to určitá forma nátlaku skutečně byla, potvdil i sám Černohorský. „Takový důrazný apel, když to neuděláte, nebudeme vás moci hlídat,“ sdělil.