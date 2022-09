Turistů bylo víc, ale pořád ne dost. Podnikatelům chybějí hlavně zahraniční návštěvníci

Sezona byla dobrá například podle kastelána hradu Karlštejn Lukáše Kunsta. Potvrzuje však, že v poslední době stále více turistů přemýšlí na tím, jak na prohlídce co nejvíce ušetřit. „Neberou si dva okruhy najednou, ale vezmou si jeden. Změnilo se také třeba to, že základní prohlídkovou trasu nahrazují tou doplňkovou,“ popsal současnou situaci.

Od začátku letošního roku dorazilo na Karlštejn zhruba 120 tisíc lidí, což je více než loni. Počet návštěvníků je však stále oproti roku 2019 zhruba poloviční.

Předcovidová čísla návštěvnosti zatím nemá ani Český Krumlov. Jednotlivci do hlavního turistického lákadla jižních Čech sice jezdí, stále však chybí velké zájezdy. Na parkovišti pro zájezdové autobusy tak letos místo plánovaných 27 milionů korun vyberou jenom desetinu. „Návštěvnost se opět vrátila zhruba do výše šedesáti procent toho, na co jsme byli (dříve) zvyklí,“ uvedl kastelán zámku Český Krumlov Pavel Slavko.

Hoteliéři nadále vyhlížejí cizince

Uličky města byly dříve plné lidí, zejména pak turistů z Asie. Návštěvníkům města to však vyhovuje. „Je to znát pochopitelně. Jsme spokojeni, že to není takové davové,“ uvedl turista z Prahy Josef Tinka.

Také do Karlových Varů se už turisté vrátili, změnila se však jejich skladba. Dříve do města jezdili hlavně cizinci, dnes jsou to spíš Češi. Ti ale na rozdíl od zahraničních turistů dávají přednost jiným aktivitám, než je návštěva lázeňských domů, například raftům či koloběžkám.