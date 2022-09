Ceny energií zdražují potraviny, varuje Večeřová. Dle Bendla vláda hledá, jak pomoci

Večeřová kvitovala, že se začíná mluvit o kompenzacích producentů potravin. Řekla, že druhým opatřením by podle ní mělo být zastropování cen energií, které podle ní hrají největší roli při růstu cen potravin.

„Cena energií roste nekontrolovatelně a výrobci nemohou ani plánovat náklady, protože nevědí, jakou budou mít příští týden cenu energií,“ říká Večeřová.

Nechtěla spekulovat, jak mohou potraviny ještě dále zdražit. „Když jsem v březnu odhadovala, že se ceny zvýší o 30 procent, tak se změnily úplně jiným způsobem a stále rostou. Chceme-li je nějak stabilizovat, aby byly nadále podobné těm, co jsou dnes, nebo jen o trochu vyšší, tak musí dojít k opatřením,“ tvrdí.

Večeřová: Propagace českých potravin přichází vniveč

Dle Večeřové situace mění také nákupní chování spotřebitelů. „Hodně jich čeká na slevy, a to považuji za negativní trend. Lidé si vybírají levnější, ale tím i méně kvalitní potraviny, ve kterých je například hodně přídatných látek. Výrobci i česká potravinářská komora investovali hodně úsilí do propagace kvalitních českých potravin a to teď přichází vniveč,“ lituje.

Podle ní mají čeští producenti potravin problém s konkurenceschopností na evropském trhu. „Řada států, našich přímých konkurentů, jako je Německo, Rakousko, Slovensko či Polsko, extrémně kompenzují. Němci začali kompenzovat zvýšené náklady už někdy v květnu firmám dokonce bez ohledu na jejich velikost. Rakousko má o polovinu levnější plyn,“ stěžuje si.

Čeští potravináři mají podle jejích slov o 30 až 40 procent vyšší náklady na výrobu potravin a to výrazně snižuje konkurence schopnost. „Pak je jasné, že se do našich řetězců budou tlačit zahraniční potraviny,“ dodala.

Víme, že situace je vážná, říká Bendl

Bendl podle svých slov nechce šířit paniku, panika je podle něj jedna z věcí, která způsobuje výkyvy. „My se snažíme jednotlivé komodity podporovat,“ sdělil.

„Na rozdíl od Němců má Česká republika takzvané citlivé komodity,“ připomněl Bendl. „Ty jsou více preferovány z hlediska podpor z ministerstva zemědělství, kam patří ovoce a zelenina, ale i produkce vepřového,“ vysvětluje. Dodal, že je podle něj potřeba snižovat energetickou náročnost výroby potravin a zapojit například v malých a středních firmách fotovoltaiku.

„Jsme si vědomi, že situace je vážná, a tak hledáme všechny možné cesty, abychom s energiemi producentům potravin pomohli,“ dodal.