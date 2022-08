Vyšší cena za ovoce, sklo a energie může zvýšit zájem o nelegální pálení, bojí se destilatéři

Zatímco pěstitelské pálenice prodávají zákazníkům pouze službu vypálení kvasu z jejich vlastního ovoce, v ovocném lihovaru zakoupí zájemci už hotové destiláty. Do nákladů lihovarů se kromě dražších energií promítá navíc cena za sklo, do kterého pálenky připravují. Také skláři totiž od začátku roku bojují s vyššími náklady za plyn.

Na to, že sklo začne brzy chybět, upozorňuje třeba rodinný lihovar Žufánek nedaleko Uherského Hradiště. Už teď za sklo zaplatí zhruba o 30 procent víc než minulý rok. „Není to ale ani tolik o ceně, jako spíš o nedostatku. Udělali jsme si sami pro sebe velké zásoby, ale pokud to takhle bude dál, hrozí problém s dostupností,“ popisuje technolog lihovaru Jan Žufánek.

Drahé české meruňky i řecké kdoule

„Objednávali jsme si lahve a budeme je mít možná za rok,“ potvrzuje nedostatek skla Kamil Kutina. Ten ve své palírně připravuje destiláty z domácího i exotického ovoce. Letos však bude možná muset výběr destilátů omezit. Výrazně vyšší částky totiž dává i za samotné suroviny.

„Velký problém jsou meruňky, cena vylítla na nesmyslné částky, někde i víc než na dvojnásobek. Lihovary nejspíš budou upouštět od výroby meruňkovice, protože se to přestává vyplácet,“ říká Kutina.

Drahá je i doprava ovoce ze zahraničí. „Například kdoule, které jsem kupoval z Řecka, nebo hrušky Williams. Tam už jsou ceny takové, že je asi budu muset vyřadit z produkce,“ dodává. Tyto exotické destiláty by podle něj musely být tak drahé, že by si je lidé přestali kupovat.

I do cen méně exotických destilátů se však náklady promítnou. Zdražení pocítí zájemci zejména ve druhé polovině sezony, tedy na podzim. V horizontu roku pak mohou destilatéři zdražit až o desítky procent. „Většina lihovarů bude na hraně. Zdraží, aby byly schopné vyjít zhruba na nulu, a budou doufat, že se to v příští sezoně zlepší. Bojí se, co na to řekne zákazník, proto nechtějí zdražovat na tolik, kolik by potřebovaly,“ tvrdí tajemník Unie destilatérů Jakub Gottwald.

Vysoké náklady zlikvidují desítky palíren

Podle Gottwalda tak může aktuální situace mnohé lihovary a palírny i zlikvidovat. „Velké množství paličů to dělá jako přivýdělek k důchodu. Když to místo přivýdělku začne vytvářet náklady, tak zavřou,“ vysvětluje. Také některé obce podle něj zavírají obecní palírny. Unie destilatérů tak odhaduje, že z celkového počtu zhruba 450 palíren v Česku letos ukončí provoz nižší desítky z nich.

Dalším efektem zdražování pak může být zvýšení počtu ilegálních palíren. „Bude se víc pálit načerno. Kvalitních a kvalifikovaných palíren ubyde a místo toho se to přesune do ilegální roviny,“ očekává Gottwald. „Po metanolové kauze se tento černý trh omezil, ale bojíme se, že tímhle by mohl opět narůst,“ dodává Kutina.