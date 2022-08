Nedávat víza ruským turistům považuji za správné. Jinak si neuvědomí, že jsou agresory, řekl Vystrčil

Premiérky Estonska a Finska se v úterý vyslovily pro to, aby Evropa přestala Rusům udělovat turistická víza. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) by mohlo jít o další účinnou sankci , což si myslí i Miloš Vystrčil. „To, abychom nedávali víza Ruským turistům, považuji za správné,“ řekl. Podle něj je třeba omezit situace, které Rusku přinášejí profit, nebo možnost využívat toho, co sami Rusové ve své zemi nemají. „To znamená svobody, demokracie, možnosti kulturního vyžití a podobně,“ upřesnil Vystrčil.

„Pro některé podnikatele v oblasti cestovního ruchu to nemusí být snadné, proto bychom se zároveň měli snažit jim pomoci a najít příležitosti pro jiné typy turistů a vymýšlet programy, abychom je podpořili,“ myslí si předseda Senátu.

Podle něj by bylo dobré, kdyby toto omezení realizovaly všechny země Evropské unie, neměly by to podle něj však organizovat instituce EU. „Myslím si, že důležité je spíš organizovat pomoc Ukrajině,“ dodal.

Žádná víza pro sportovce

V oblasti získávání trvalých pobytů Rusů na českém území je Vystrčil pro individuální přístup a posouzení historie každého jednotlivce. Je ale přesvědčen, že ruským sportovcům by se výjimka pro příjezd na utkání poskytovat neměla: „Pokud sankce myslíme vážně, neměli bychom ruským sportovcům povolovat, aby jezdili na soutěže do demokratického a svobodného světa. Jak jinak dosáhneme, aby si v Rusku uvědomili, že pokud jsou agresory, zabíjí nevinné lidi a zabírají území, které jim nepatří, musí počítat se sankcemi?“

Vystrčil také řekl, že se obává postupného poklesu podpory Ukrajině. „Musíme pomáhat těm, na které dopadají důsledky války. Musíme znovu a znovu vysvětlovat, že by to nebylo lepší, kdybychom sankce nenasadili a takto se nechovali, protože pak by Rusko ovládlo Ukrajinu a šlo dál. Přišli bychom nejen o to, o co přicházíme dnes, kdy se nám žije trochu hůře, ale přišli bychom i o svobodu a demokracii, nebo by byla velmi omezena. Závislost na totalitních zemích a podvolování se jim, je cesta do pekel,“ apeloval předseda Senátu.