Stát v příštích letech rozdělí z peněz EU 118 miliard na kybernetickou bezpečnost i školy

Plány na novou budovu turnovské knihovny jsou zatím jen na papíře. Přeměnit je v reálnou stavbu za zhruba sto pětatřicet milionů má městu pomoct i evropská dotace – zažádalo o ni jako jedno z prvních.

„Na začátku jsme to chtěli stavět i bez dotace, ale samozřejmě to, co se dnes děje na stavebním trhu, zvýšilo zásadně celou investici. A vzhledem tomu, co se děje v oblasti energií, tak bychom si to v tuto chvíli rozmýšleli,“ uvádí starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislý blok).

Senioři musí za čtením po schodech

Stávající prostory knihovny už přitom nevyhovují. „Není tady bezbariérový přístup. Musíte vyjít prvních patnáct schodů a tam je oddělení pro dospělé. Největší část našich čtenářů jsou senioři, takže to není ideální,“ přiznává ředitel knihovny Jaroslav Kříž.

Nová budova knihovny by měla vyrůst na místě letního kina. Podle starosty Turnova by si v ní první čtenáři mohli knihy půjčit zhruba za dva roky.

Operační program má podpořit celkem deset oblastí. Třeba kybernetickou bezpečnost a elektronizaci státní správy částkou téměř dvanáct a půl miliardy. Na podporu škol má jít přes čtrnáct miliard a zhruba o čtyři miliardy méně pak na rozvoj silniční sítě.

„Zrekonstruuje se nebo vystaví asi 390 až 400 kilometrů silnic druhé třídy, v té vzdělávací struktuře by mělo být podpořeno kolem 1400 škol a školských zařízení,“ vyjmenovává ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš.