Západ musí přejít do protiútoku, bránit se Putinovi nestačí, varovali Votápek a Kelin

„Optimistický scénář je, že se Západ trochu vzpamatuje a uvědomí si, že jde o existenci západní civilizace. Pokud nechce skončit jako Římská říše nebo Byzanc, tak se musí koncentrovanému zlu vehementně postavit,“ myslí si Kelin.

Historik trvá na tom, že to Západ v případě rusko-ukrajinského konfliktu nečiní. „To zlo nevzniklo v únoru letošního roku, to vzniklo před 105 lety, a už tehdy ruští emigranti na to upozorňovali, ale tady to nikdo nechtěl slyšet. Lidé se domnívali, že je to jen zaostalý ruský národ a tady jim nic nehrozí,“ upozornil Kelin.

Myslí si, že v současnosti nemá smysl řešit jen příznaky, ale je potřeba odstranit příčinu „ruského zla“.