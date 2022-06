Dva české dobrovolníky podezřívá NCOZ z rabování na Ukrajině, píše iRozhlas

„Takovou agendu jsme tady nikdy neměli, samozřejmě nás to zaměstnává, pracujeme velmi intenzivně,“ řekl minulý týden CNN Prima News šéf NCOZ Jiří Mazánek. Podle televize je minimálně jeden z Čechů navíc podezřelý z toho, že vycestoval na Ukrajinu bez povolení, které musí zájemcům o službu v cizí armádě předem udělit prezident republiky.

Na případ poprvé upozornil server Seznam Zprávy. Podezření na rabování oznámil přímo prapor Karpatská sič. Podle právničky praporu Oleny Rozvadovské našli vojáci u českých mladíků například dámské šperky nebo dětské ozdoby, dohromady až půl kilogramu stříbra a zlata.

Jeden z dobrovolníků se podle právničky k rabování přiznal. „Našli u mě nějaké věci, jako byla vojenská čepice, prostě skončila mezi těmi věcmi, které jsem si bral. A nějaké blbosti, co tam byly doházené, maličkosti, co ani nemají hodnotu. Nějaké špendlíčky třeba do vesty…,“ uvedl ve videu. Vojáci ho podle něj několikrát zbili a drželi ve sklepě indické ambasády v Kyjevě. Druhý Čech vinu odmítal.

Prapor oba Čechy předal ukrajinské policii v Ševčenkovském obvodě. Jeden z nich tvrdil, že ho vojáci okradli například i o pas. Diplomatický zdroj iROZHLASu potvrdil, že Čech dostal nový dočasný pas. Propuštěni byli údajně poté, co podepsali dokumenty dokládající, že jim ukrajinská policie nijak neublížila.

Podle mluvčí tamní policie Anny Zubrevové se případem zabývala i ukrajinská civilní kontrarozvědka SBU. Na žádost serveru o vyjádření ale nereagovala. CNN Prima News upozornila, že přímo ve válečné zóně se krádeže nebo rabování trestají rovnou. Válečné trestné činy se navíc nepromlčují a potrestání může přijít i po letech.

Dobrovolníci na Ukrajině

Podle informací Hradu z 11. května povolil prezident Miloš Zeman vstup do ukrajinských ozbrojených sil 103 Čechům. Dalším dvěma stovkám žádostí nevyhověl. Premiér Petr Fiala (ODS) se na začátku března se Zemanem dohodl na tom, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí.

Čeští dobrovolníci se do bojů na Ukrajině, která čelí ruské agresi od 24. února, zapojili zřejmě měsíc po vypuknutí konfliktu. Koncem března se objevily snímky, které některé z nich zachytily v Irpini u Kyjeva.