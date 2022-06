ODS prohloubila ztrátu na vedoucí ANO v květnovém modelu Kantaru, Piráti by přeskočili STAN

První místo by zaujalo hnutí ANO s 28 procenty, což je o půl procentního bodu více než v předchozím průzkumu. Podpora pro toto hnutí je v posledních třech modelech stabilní, podotýkají autoři výzkumu. Druhé místo by zaujala ODS s 22,5 procenta, oproti dubnu by tak oslabila o 3,5 procentního bodu a prohloubila odstup od vedoucího ANO.

Na třetím místě je v modelu SPD s jedenácti procenty, tedy v meziměsíčním srovnání beze změny. Čtvrtí by tentokrát byli Piráti s 8,5 procenta. Polepšili by si tak oproti minulému měsíci o 3,5 procentního bodu. Naopak hnutí STAN by stejnou měrou propadlo. V novém modelu tak má 6,5 procenta a připadlo mu až páté místo.

Do sněmovny by se tak dostalo celkem pět politických subjektů. Ze stran pod hranicí potřebnou pro vstup do dolní komory by se nejlépe umístila ČSSD, která v nynějším modelu posílila o dva procentní body na 4,5 procenta.

Až za ní by byly dvě nynější sněmovní strany – TOP 09 by si se čtyřmi procenty od minulého průzkumu mírně polepšila, KDU-ČSL by naopak mírně ztratila a dosáhla by na 3,5 procenta. KSČM má podle květnového dotazování 2,5 procenta. Na dvou procentech by byla Přísaha a také Zelení.

ANO před koalicí SPOLU

Za zcela hypotetické situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnily dvě velké koalice tak, jako tomu bylo u říjnových voleb, by první místo připadlo také hnutí ANO, které by získalo 29,5 procenta. Koalice SPOLU ve složení ODS, KDU-ČSL a TOP 09 podle květnového modelu ztratila pět procentních bodů, a tak by jí náleželo až druhé místo s 28,5 procenta.

Koalice Piráti a Starostové by získala 12,5 procenta hlasů. Pokles přízně STAN je momentálně kompenzován elektorátem Pirátů, upozorňují autoři výzkumu. SPD by měla 11,5 procenta.

Podle tohoto koaličního volebního modelu by v květnu ČSSD získala pět procent. Statistická chyba se u sociální demokracie ale pohybuje kolem půldruhého procentního bodu, a tak nelze jednoznačně říci, zda by se nakonec do Poslanecké sněmovny dostala, či nikoliv, stojí ve zprávě k modelu.