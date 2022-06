K ukrajinským uprchlíkům míří více než dvě stě tisíc učebnic češtiny. Ministerstvo bude platit další kurzy

Nejdřív musí namnožit materiály pro děti, teprve pak může Olena Tkačenková vyrazit na hodinu. S dětmi se učí třeba o jídle, jaké jsou české názvy potravin a také jak se nakupuje.

Její žáci Alexandr i Anastázie jsou v Česku dva měsíce, mluví už ale obstojně, přestože se učí jen z okopírovaných papírů. Vlastní učebnici v této třídě zatím má jen učitelka, pro děti je chtějí obstarat do 1. září.

I jejich škola bude mít šanci získat je bezplatně, protože 14 titulů hlavně pro základní i střední školy nechala v rámci pomoci Ukrajině vytisknout Nadace PPF. „Jako soukromá společnost nepatříme pod zákon o veřejných zakázkách, nemusíme tendrovat,“ sdělila členka správní rady Nadace PPF Jana Tomas Sedláčková.

Zdarma budou i učebnice pro dospělé

Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) je český vzdělávací systém sice připravený vzdělávat děti s odlišným mateřským jazykem, ale nedokáže v krátkém čase zajistit pro desetitisíce ukrajinských dětí výukové materiály veřejnou zakázkou. Tisk učebnic a jejich administrace je prý něco, co pro ministerstvo běžně zajišťuje soukromý sektor.

Objednat zdarma půjdou i učebnice pro dospělé Čeština expres a Česky krok za krokem, což je tradiční učebnice s dvěma pracovními sešity, určená primárně pro střední nebo vysoké školy nebo pro vážné zájemce o výuku. Součástí je rovněž padesát tisíc česko-ukrajinských ilustrovaných slovníků.

Podle Gazdíka je nyní v Česku zaregistrovaných asi 130 tisíc ukrajinských dětí, které by měly jít do škol od září. Některé z nich se ale už zase mohly vrátit na Ukrajinu a kolik jich zůstalo, se nyní přesně neví. V polovině května chodilo do základních škol podle České školní inspekce přibližně 26 tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny. V mateřinkách jich bylo 3800. Další asi nastoupí do škol a školek od září, zápisy pro ně budou od 1. června do 15. července.