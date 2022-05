Vyšetřování kauzy úniků z policejních databází je u konce, GIBS stíhá osm lidí i dvě firmy

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje zjednodušení pravidel pro získání příspěvku na bydlení. První změny mají přijít od letošního července. Od začátku příštího roku by měla lepší přístup lidí k dávce zajistit digitalizace. Ta by se měla týkat i dokazování čtvrtletního příjmu. Zájemce by měl mít na výběr také jiný interval.