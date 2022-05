Po vládě chci, aby lépe komunikovala, říká Dlouhý. Na účast v radě ČNB je už prý moc starý

Hned na začátku rozhovoru s moderátorem Danielem Takáčem Dlouhý uvedl, že poslední týden byl přesvědčený o tom, že novým guvernérem České národní banky (ČNB) bude jmenován Aleš Michl. Prý i kvůli tomu, že Dlouhý znal názory prezidenta Miloše Zemana, se kterým rovněž o všem mluvil. Michl ale dle jeho názoru udělal tu chybu, že už nyní řekl, co hodlá udělat v srpnu po nástupu do funkce.

„Myslím si, že to nikdo z bankovní rady nemůže říkat, protože nevíme, co bude v srpnu. Nevíme, jak budou analýzy v srpnu vypadat,“ upozorňuje Dlouhý, který byl zřejmě jedním z kandidátů na pozici nového šéfa ČNB. Michl od července vystřídá současného guvernéra centrální banky Jiřího Rusnoka.

ČNB ve vlastní pasti

Dlouhý byl prý nervózní z toho, jak rychle ČNB zvyšovala úrokové sazby už loni na podzim. „Centrální banka sama sebe dostala do situace, kdy má vysokou inflaci a už má aktuálně vysokou základní sazbu 5,75 procenta. Pokud budou pokračovat (inflační) tlaky, které by si vyžádaly další zpřísňování měnové politiky, tak si nejsem jist, jestli se centrální banka tím prudkým zvýšením (sazeb) loni na podzim nedostala do vlastní pasti,“ přemítá Dlouhý. Jedním dechem ale dodává, že současná situace je velmi složitá a „centrálním bankéřům není co závidět“.

Na poznámku moderátora, že by mohl být kandidátem do bankovní rady ČNB, která se v nejbližší budoucnosti bude z velké části obměňovat, Dlouhý odvětil, že „je na to starý“.

„Příští rok mi bude sedmdesát a bankovní rada má být, bez legrace, prostor pro pětačtyřicátníky, padesátníky, kteří jsou špičkou ve svém oboru,“ podotkl Dlouhý.

Sedět na devizových rezervách

K aktuálním devizovým intervencím ČNB je Dlouhý spíše skeptický, preferoval by, kdyby centrální banka na vysokých devizových rezervách, které má, v dnešní nejisté době raději „seděla“.

Pro podnikatele by dle Dlouhého bylo nejlepší, aby se peníze dále nezdražovaly. „Ale celých osm let, co jsem šéfem komory, žiju trochu schizofrenně, protože ne vždy si ekonom Dlouhý myslí to, o čem má pocit, že má říkat prezident (komory) Dlouhý, aby vyhověl názorům členské základny,“ přiblížil své dlouhodobé dilema.

Po vládě Petra Fialy (ODS) by Dlouhý chtěl, aby lépe komunikovala, teď prý kabinet dodržuje „rádiový klid“. „To chci, aby se změnilo. I kdyby vláda měla vstát a říct: Nic vám, podnikatelé, nedáme,“ uvedl prezident Hospodářské komory. Další možností podle něj je, že kabinet bude například drahé energie podnikatelům kompenzovat podobně jako dopady pandemie covidu-19. Jinou cestu v krátkodobém horizontu Dlouhý nevidí.