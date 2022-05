Charita pomáhá na Ukrajině různými způsoby, tvrdí generální vikář Balík po polarizujícím blogu Duky

Dominik Duka v příspěvku mimo jiné napsal, že vojáci, kteří na Ukrajině znásilňují, jsou sami oběťmi silných emocí a mohou se dostat až do jakéhosi amoku. Slova vysokého církevního představitele následně komentoval na sociálních sítích i předseda lidovců Marian Jurečka. „Ruští vojáci na Ukrajině nemají co dělat a nemají tam taková zvěrstva páchat,“ uvedl Jurečka. Znásilnění podle něj nelze jakkoli omlouvat.

Duka v textu rovněž uvedl, že za svůj život poznal řadu mužů a žen, kteří „vděčí“ za počátek svých životů právě znásilnění. Ti podle něj nesou tíži tohoto znamení, protože pro své matky mohou být připomínkou prožitého násilí.

„Rozumím tomu, že pohled katolické církve na potraty je jiný než můj. Problém v celé té diskuzi je podle mě to, že šlo o shánění antikoncepčních pilulek, které si žena vezme krátce po znásilnění či sexuálním styku,“ domnívá se Nejedlová.

Nejedlová: Volba by měla být na ženách

Podle ní navíc ani nejde o potrat, protože tyto pilulky zabraňují buď uvolnění vajíčka, či tomu, aby se spermie s vajíčkem spojila. „Volba toho, co udělají, by měla být na ženách, my bychom jim měli nabídnout všechnu dostupnou pomoc k překonání traumatu, které přináší znásilnění,“ má jasno Nejedlová. Podle ní jen velmi malá část žen touží po dítěti zplozeném při znásilnění.

„Pan kardinál především jasně řekl, že znásilnění, zvlášť spáchané vojáky, je těžký zločin. A nenesou za něj odpovědnost nejenom tito konkrétní vojáci, kteří jsou často manipulováni a jsou někdy obětí, ale především jejich velitelé. Pan kardinál se podle mě jasně vymezil proti znásilnění a připomněl, že pokud k němu dojde, tak katolická církev nepovažuje potrat za jediné řešení,“ argumentoval Balík.