„Pijí dešťovou vodu nebo ji hledají ve studnách.“ Uprchlíci se bojí o blízké na Ukrajině

Do Česka přicházejí z Ukrajiny především ženy s dětmi. Otcové rodin zůstali doma, aby bojovali proti Rusům. Ve frontových oblastech ale zůstali i civilisté, často starší lidé, kteří odejít nechtěli, nebo nemohli. Jak se jim všem daří, zda jsou živí a zdraví, jestli mají co jíst a pít, ale manželky a potomci často netuší. Zhoršuje to jejich duševní stav, s nímž se uprchlíkům snaží pomoci psychologové.