Pro Ukrajinu. Česká televize pořádá v Praze benefiční koncert, vystoupí Mirai či Marie Rottrová

Programem, jenž divákům zprostředkuje informace o aktuální situaci na Ukrajině nebo vhled do života Ukrajinců v Česku, provedou Světlana Witowská s Danielem Stachem.

„Česká televize dělá přesně to, co dělat má. Od chvíle, co konflikt na Ukrajině začal, přinášíme pravdivé a ověřené informace, což je naše hlavní role. A v momentu, kdy se celé zpravodajství rozběhlo, přichází vedlejší role. Ze zkušenosti víme, že čím rychleji pomáháme, tím více pomáháme. Proto jsme se pokusili vymyslet něco, jak bychom mohli lidem na Ukrajině pomoci,“ řekl o koncertu generální ředitel ČT Petr Dvořák.