Ukrajina vždy lákala mocné. Obyvatelé byli ochotni pro nezávislost obětovat krev i v minulosti

Třicátá léta pak přinesla krizi demokracie, na východě převládaly komunistické myšlenky a hledal se nový směr. „Demokracie nefunguje, komunismus nechceme, protože vidíme, k čemu to vedlo – hladomor a tak dále. Tou třetí cestou bylo to, co bychom dnes nazvali pravicovými ideologiemi,“ vysvětluje Vlastimil Ondra, jak se zrodila ideologie, kterou Ukrajinci posléze nazvali naciokracie.

„Je to jakási hra na volené orgány, máme tu frakce, národní vrstvy – podnikatele, dělníky, rolníky a cílem je, aby byli jednotní a aby budovali stát společně,“ popisuje Ondra. Podle něj šlo o levicové myšlenky v hnutí, které se dá označit pravicové. „Ukrajinci však nikdy nebyli připuštěni k tomu, aby vůbec toto mohli realizovat,“ dodává.

Dalším klíčovým bodem byl ten, kdy Němci během druhé světové války zaútočili na Sovětský svaz. Tehdy Ukrajinci vyhlásili suverénní stát. Třetí říše však byla v šoku, jelikož přišla zemi dobýt, nikoliv osvobodit.

„Němci tehdy tuto situaci špatně vyhodnotili,“ říká Řepa s tím, že v době, kdy bylo ukrajinské území pod nadvládou Sovětského svazu, se zde sovětské jednotky chovaly jako na dobytém území.

Stepan Bandera

Ukrajinci byli podle něj v mnohém naivní a mysleli si, že ukrajinská státnost bez předem dané domluvy by jim mohla projít. „Možná na to sázeli, že postaví Němce před hotovou věc. To se ale nestalo. Už po pouhých třech dnech existence toho spíše pseudoukrajinského státu byli vedoucí představitelé zatčeni gestapem a tisíce jich byly poslány do koncentračních táborů,“ dodává Řepa.

Do koncentračního tábora poslali i vůdce ukrajinských nacionalistů Stepana Banderu, který skončil v koncentračním táboře v Sachsenhausenu v oddělení pro politické vězně, a to pro případ, že by se nacistům mohl do budoucna hodit. „Teoreticky se mohlo povést to, co s později generálem Vlasovem: že se potenciál dal v závěru války využít,“ vysvětluje Řepa s tím, že Banderova frakce žila posléze svým vlastním životem.