Poslanci navrhují přesuny v rozpočtu, od dotací chtějí odříznout Vodičkův svaz bojovníků za svobodu

„Nebudeme akceptovat v takovýchto pozicích agenty veřejné bezpečnosti, nebudeme akceptovat návštěvníky Donbasu,“ kritizuje Vodičku předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).

„Tato organizace si do svého čela navolila nomenklaturní kádry, jako je soudruh Vodička a další,“ hodnotí pak předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný. Sám Vodička to nechtěl komentovat. „Na to se mě neptejte. Sněmovna ještě neproběhla,“ reagoval.