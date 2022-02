Konec ředitele drah připomněl, že ani po dvou desítkách let není dořešena transformace železnice

Že po všech formálních změnách zůstalo provozování dráhy Českým drahám, hned kritizovalo Sdružení železniční společností, jehož členy byli malí soukromí dopravci. V prvé řadě se jim nelíbilo, že ČD „budou sestavovat jízdní řád a přidělovat trasy i konkurenčním dopravcům“. Vlastně to nebylo zcela přesné tvrzení. ČD se staly provozovatelem dráhy celostátní a těch regionálních drah, kde jezdily; na státem vlastněných drahách, kde z různých historických důvodů jezdil někdo jiný, byly provozovatelem tyto společnosti (v té době hlavně Viamont a OKD Doprava, jejichž dnešním nástupcem je GW Train Regio). Správa železnic kromě toho, že byla titulárním správcem kolejí, v té době fakticky jen připravovala a zajišťovala modernizaci tratí.

Bylo to však neudržitelné, a to z více důvodů. Jednak se začalo připravovat další dělení Českých drah, jehož důsledkem bylo vyčlenění nákladní dopravy do samostatné dceřiné společnosti, čímž se dosavadní režim komplikoval, jednak přibývalo alternativních dopravců. Již v roce 2006, tedy tři roky po rozdělení státních drah, se objevil první projekt, který měl ambici přímo konkurovat Českým drahám v osobní dopravě na trase Praha–Ostrava. Dopravce své plány o rok odložil, ale projekt definitivně zrušil, až když ČD jako provozovatel dráhy stanovily, že soukromé vlaky mohou v Praze zastavovat jen na Smíchově a ve Vršovicích – nebudou tedy jezdit z hlavního ani z tehdy velmi frekventovaného holešovického nádraží (odkud v té době jezdila například pendolina). Prý by se tam kvůli výlukám nevešly.

Nakonec se v polovině roku 2008 stala Správa železnic provozovatelem drah ve vlastnictví státu (mimo její kompetenci zůstalo několik tratí, které v minulosti odkoupily soukromé společnosti, jak se stalo s jihočeskými úzkokolejkami, nebo sdružení obcí jako na trati do Koutů nad Desnou). Ruku v ruce s tím šel i rozsáhlý převod majetku, za nějž obdržely ČD 12 miliard korun. Šlo o majetek, který přímo souvisel s provozem a dosud nepatřil Správě železnic – hlavně zařízení i nemovitosti potřebné k údržbě tratí, kterou do té doby také vykonávaly dráhy. Byl to první a zároveň největší takový převod. Jeho definitivní podoba vzešla z poslaneckého návrhu. Topolánkova vláda (ODS, KDU-ČSL, Strana zelených) uvažovala o něčem podobném, ale částka měla být nižší. Nakonec prošel parlamentem návrh, jehož předkladatel Oldřich Vojíř (ODS) argumentoval tím, že převedení majetku je důležité pro to, aby se trh otevřel konkurenci, protože teprve když ČD přišly o veškerý majetek související s infrastrukturou, nemohly žádat od svých konkurentů poplatky za její využívání.

Že stát za převod drahám zaplatil, ostře kritizoval Radim Jančura – majitel Student Agency, která se tehdy chystala vstoupit do železniční dopravy pod značkou Highjet (a později do ní skutečně vstoupila, i když pod jiným názvem). Poukazoval hlavně na to, že nedává smysl, aby prodávaly České dráhy Správě železnic majetek, který „měl od počátku připadnout SŽDC“. Jančura vyhrožoval žalobou (kterou později podal a neuspěl) i Evropskou komisí, platbu označil za nedovolenou veřejnou podporu. I Jiří Mužík ze Sdružení železničních společností prohlásil převod za „skrytou veřejnou podporu Českým drahám“. Konkurenti drah především tvrdili, že majetek ani zdaleka neměl cenu dvanácti miliard, hovořili o necelé půlmiliardě.