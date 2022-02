video Události: Druhý cizí jazyk na základních školách by nemusel být povinný, plánují experti

Druhý cizí jazyk se na základních školách začal povinně vyučovat od školního roku 2013–⁠14. Do té doby byl jen volitelným předmětem a jen ve školách, kde na to měli aprobované učitele. Zhruba po deseti letech by mohl začít mizet. Expertní skupina pracující na nových vzdělávacích plánech totiž dostala velké množství návrhů, aby byl zrušen.

Důvody jsou stejné jako před lety. „Pro žáky, kteří mají problém i s tím prvním cizím jazykem, neřku-li se svým mateřským jazykem, z pohledu učitelů ztrácí smysl,“ míní ředitel odboru základního vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Michal Černý. Takové děti by se podle pedagogů měly vzdělávat spíš v oblastech, které jsou pro ně přínosnější.

Česko k podpoře jazyků vážou mezinárodní úmluvy

Expertní skupina zvažuje variantu, že školy by sice musely druhý cizí jazyk nabízet, pro žáky by ale povinný nebyl. Pro jeho zachování podle části učitelů hovoří i to, že žáci vidí ve zvládnutí další řeči smysl. Česko je k podpoře vícejazyčnosti vázáno i mezinárodními úmluvami.