Ministerstvo zvažuje dvě verze maturit: Pro cestu na vysokou, nebo rovnou na trh práce

Klasická a profesní maturita

Součástí klasické maturity, která je podmínkou pro studium na vysoké škole, by podle think-tanku měla být nadále státní neboli společná část. Ve státní části maturit by se měl zachovat didaktický test z češtiny a druhý z matematiky nebo cizího jazyka. Profesní maturita, která by postačovala pro výkon povolání, by pak obsahovala pouze školní neboli profilovou část. Její součástí by měly zůstat kromě jiného písemná a ústní zkouška z češtiny a cizího jazyka.

Studenti by na složení maturity měli mít stejně jako dosud tři pokusy, které by mohli složit v období pěti let po ukončení školy. Podle místopředsedkyně think-tanku Radky Wildové se počítá s tím, že by zájemci s profesní maturitou měli mít možnost doplnit si později i maturitu státní.