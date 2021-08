S žádostí o přezkum maturitních testů uspělo jen pět studentů ze 740. Nejčastěji nesouhlasili s hodnocením testů z češtiny

„Informace, proč se odvolalo málo žáků, nemáme. Variantou může být skutečnost, že byl stanoven mimořádný termín konání didaktických testů ještě v rámci jarního zkušebního období,“ uvedl ředitel Odboru vnějších vztahů ministerstva školství Ondřej Macura.

Proti výsledkům maturitní zkoušky se odvolalo 740 studentů k celkem 766 zkouškám, úspěšných bylo jen pět, tedy necelých 0,7 procenta. Dalším sedmi byl umožněn náhradní termín zkoušky. „Nejčastěji je v žádosti o přezkoumání uvedeno, že didaktický test nevykonali jen o jeden či dva body, které by se určitě daly nalézt,“ sdělil Macura.

Podle dat ministerstva školství žáci podali nejvíc žádostí o přezkum didaktického testu z českého jazyka o literatury, a to proto, že ten vykonávají všichni studenti, kteří skládají maturitní zkoušku. Jedná se o 46 procent odvolání. Druhou nejčastější zkouškou, kterou chtěli studenti nechat přezkoumat, byl anglický jazyk v 29 procentech případů. Dále matematika s 21 procenty všech odvolání, německý jazyk s třemi procenty a ruský jazyk v jednom procentu žádostí o přezkum maturity.

Na jaře u maturit neuspělo přibližně 8300 žáků z celkového počtu 71 tisíc, tedy necelých 12 procent všech studentů. V roce 2020 to podle dat Cermatu, který společnou maturitu organizuje, bylo 27,5 procenta všech žáků. Na podzim budou maturitní zkoušky trvat od 1. do 20. září, letos je výjimečně prodloužen termín pro konání praktické zkoušky, a to do 13. října.