Paliativní týmy pomáhají nevyléčitelně nemocným pacientům. Jejich služby se mají dostat do více nemocnic

video Události ČT: Paliativní péče by se mohla dostat do více nemocnic

Paliativní tým přebírá péči o pacienta ve chvíli, kdy lékaři odhalí, že se jedná o nevyléčitelnou nemoc, a je potřeba začít řešit, jak ulevit bolestem, úzkosti či nechutenství. V běžné praxi dosud nebyl prostor na to, aby zdravotníci s pacientem a jeho rodinou víc mluvili. I k tomu slouží paliativní péče.

„Nás jako tým může oslovit kdokoliv – buď někdo z ošetřujících, z rodiny, nebo klient. On rozhodne, jestli je potřeba udělat něco hned, nebo je potřeba na to nějaký čas. Základ je úvodní setkání, snažíme se zjistit jeho potřeby,“ uvedl pediatr, neonatolog a člen paliativního týmu Fakultní nemocnice v Olomouci Jan Hálek.

Lékaři pravidelně komunikují se zdravotními sestrami, sociálními pracovníky, psychology nebo nutričními terapeuty. Právě jejich práci pilotní program mapoval. „Data zejména ukazují, že se život pacientů s intervencí paliativního týmu zlepšuje, a to i v závěru života. Z toho máme velkou radost,“ sdělil předseda České společnosti paliativní medicíny (ČSPM) Ondřej Kopecký.

Podle náměstkyně pro zdravotní péči na ministerstvu zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové přináší paliativní péče například lepší kontrolování bolestí u pacientů, zlepšení soběstačnosti s dopomocí druhých v poslední fázi života i sociální zabezpečení.

Paliativní péče u dětí

Podobné týmy nyní zdravotnická zařízení zavádějí i pro dětské pacienty. Přes osmdesát procent dětí, které paliativní péči potřebují, má jinou než onkologickou diagnózu. I proto v Česku vznikla první koncepce péče, která popisuje jejich celkové potřeby. „U neonkologických pacientů se pohybujeme v měsících i letech se závažnou diagnózou. To je velký rozdíl od péče o dospělé,“ řekla předsedkyně sekce dětské paliativní péče ČSPM Mahulena Exnerová.

Zkušenosti s paliativní péčí o děti má i Simona Ingrová ze Vsetínska, která v osmém měsíci těhotenství přivedla na svět dvojčata Filipa a Marka. O tom, že budou mít vážné zdravotní problémy, neměla tušení. „Řekli, že budou postižení a zbývají jim tři roky života. Jejich růst se zastavil a zůstal na měsíční úrovni. Filip umřel před deseti lety. Mareček měl v prosinci 18 let. Stále nevíme, co je to za nemoc,“ řekla.