Kampaň upozorňuje na možnost umírat mezi blízkými, mobilních hospiců je stále nedostatek

Možnost strávit poslední dny života ve známém prostředí mezi blízkými připomíná kampaň DOMA, která je součástí týdne pro mobilní hospice. Ten se koná od osmého do čtrnáctého října. I když je péče o umírající v domácím prostředí v současnosti dostupnější, přesto v některých oblastech tato zařízení chybí. Zlepšit situaci by mohl například nový dotační program, který ministerstvo zdravotnictví plánuje vypsat do půlky listopadu.