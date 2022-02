Šibenice na demonstracích jsou špatně, pandemický zákon je ale zbytečný, řekl hejtman Vondrák

Šibenici s oprátkou a nápisem „vlastizrádce“ postavil o víkendu někdo také před domem Iva Vondráka (ANO). Případem se zabývá policie. V úterý na demonstraci proti schválení vládní novely pandemického zákona na Malostranském náměstí v Praze účastníci vztyčili šest maket šibenic symbolizujících pandemický zákon, na něž pověsili pytle s nápisy „ekonomika“ či „vzdělávání“.

„Svoboda je o tom, že musíte mít také vnitřní zodpovědnost,“ vysvětluje svůj postoj k tomuto způsobu protestu Vondrák. „Mnohdy nemáme jiná řešení než restriktivní, abychom zabránili tomu nejhoršímu. Pokud epidemii necháme bez omezení běžet, nebude na tom vzdělání a ekonomika ještě hůře, když budeme muset školy zavřít, protože tam už nebude mít kdo učit?“ ptá se hejtman.

Dodal, že právě to, že se v současnosti omezující opatření neuplatňují tolik jako dříve, paradoxně vede k tomu, že trpí někteří podnikatelé či kulturní instituce, protože nemohou žádat o kompenzace, o které mohli žádat v loňském roce, i přesto, že jsou současnou vlnou pandemie poškozeni.

„Myslím, že je málo politiků, kteří přijímají nepopulární opatření a říkají lidem: Musíme to vydržet!“ myslí si Vondrák. Řekl, že je typické pro západní kulturu, že si lidé zvykli na liberální svobody se vším všudy a zapomněli na vlastní odpovědnost.

Pandemický zákon není totalita, ale je zbytečný

Odsoudil také výrok Tomia Okamury (SPD) v poslanecké sněmovně při projednávání novely pandemického zákona o tom, že současná vláda má fašizující tendence a chce ovládnout životy občanů.

„Tady se křičí o totalitě a že to je totalitní zákon. Já jsem totalitu zažil a nedá se to srovnat, zákon má omezující prvky, ale to není totalita. A už vůbec ne fašismus,“ rozčilil se hejtman.

Pandemický zákon ale přitom sám ostře kritizuje. „Dle mého názoru se ten zákon dostal do situace, kdy ztrácí smysl, protože se stává podmnožinou nouzového stavu. Dostávají se tam parametry omezení, která už jsou obsažena v krizovém zákoně při nouzovém stavu. Podle mého názoru je také znervozňující, že tam není konec, přijímá se na dobu neomezenou,“ vysvětlil svůj postoj Vondrák.

Tvrdí, že místo pandemického zákona vláda může v případě potřeby znovu vyhlásit stav nouze, protože má podle jeho názoru lépe definovaná „kritéria kontroly“. Podle Vondráka je v případě řízení pandemie potřeba využívat plošná opatření, jako je například dvoutýdenní uzavření škol.