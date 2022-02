Soudy vyslýchají svědky na dálku přes video. Zkouší tak vést i celá jednání

Kontaktní místa s kamerou a obrazovkou pro soudní videohovory jsou zatím na několika desítkách služeben, v některých případech tedy svědek nemusí cestovat k soudu, ale může se připojit z místního oddělení policie.

„Myslím, že to je zejména u svědků, kteří jsou zdravotně omezení, v dnešní době optimální řešení. Zvlášť pokud se jedná o řadu svědků, kteří mají vypovídat k tomu samému. Není to jeden svědek, na kterém máte postavenou kauzu a u kterého by bylo asi vhodné, kdyby přišel,“ míní státní zástupce Tomáš Lajner.

Z obýváku se nejspíš jednat nebude

Před výsledkem policista na takzvaném pol pointu na policejní služebně ověří svědkovu totožnost a poté hlídá průběh výslechu. Videosety mají všechny soudy v republice, svědci proto mohou vypovídat třeba z budovy okresního soudu.

Standardně už justice vyslýchá svědky v zahraničí nebo vězně ve výkonu trestu. A dvakrát se soudní videoset přesouval na Pražský hrad. Naposledy kvůli svědectví prezidenta v kauze privatizace Mostecké uhelné.

Justice už rok zkouší i celá jednání na dálku, kdy kromě soudců není fyzicky přítomný nikdo. On-line proces je zatím možný pouze v situaci, kdy se ho účastní jen advokáti. Aby se mohl k soudu připojovat na dálku kdokoli, bude nutná změna zákona. „Pochopitelně tam budou dána určitá kritéria, protože asi nebude úplně vhodné, pokud by to bylo někde přímo z bytu, z obývacího pokoje,“ vysvětlila ředitelka odboru informatiky ministerstva spravedlnosti Helena Ransdorfová.