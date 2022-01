Za to, co nesouviselo s ministerstvem, platilo fotografovi a kameramanovi ANO, hájí jejich zaměstnání Schillerová

Podle Seznamu pracovali na ministerstvu financí profesionální fotograf David Šedivý a kameraman Jakub Konečný. Ten přišel na úřad v září 2020 a měl na starosti hlavně videa pro sociální síť Facebook, Šedivý zodpovídal za snímky pro Instagram. Oba z úřadu odešli loni v listopadu po jmenování Petra Fialy (ODS) premiérem.

Schillerová bránila jejich zaměstnání na ministerstvu tím, že chtěla přiblížit veřejnosti složitou problematiku jako rozpočet, kompenzační bonus či státní záruky a zaměstnanci pracovali i na „multimediálním obrazu“ ministerstva. „Uznávám jednu věc, že tam byla celá řada mých fotek spíš osobnějšího rázu, já jsem taková, že když něco dělám, tak to dělám na 150 procent. Někdy to přeženu, to uznávám,“ řekla Schillerová.