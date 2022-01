Ministerstvo financí za Schillerové zaplatilo dva miliony za fotografa a kameramana, píší Seznam Zprávy

Platy včetně odměn pro fotografa a kameramana vyšly celkově na 1,93 milionu korun, a to od září 2020 do konce loňského listopadu. Odpověď získala redakce serveru na základě žádosti podle zákona o veřejném přístupu k informacím.

„Ministerstvo financí vám sděluje, že za období 23. září 2020 až 30. listopadu 2021 byly náklady na platy a odměny obou referentů v souhrnu 1 930 769 korun (bez odvodů),“ uvedlo ministerstvo s tím, že konkrétní sumy u každého zvlášť nelze uvést kvůli ochraně osobních údajů.

Profesionální fotograf David Šedivý, který podle Seznam Zpráv pořizoval snímky Schillerové zejména na Instagram, působil na ministerstvu necelý rok, nastoupil v lednu 2021. Kameraman Jakub Konečný, jenž měl na starosti hlavně videa na Facebook, přišel v září 2020. Oba dva skončili na vlastní žádost loni v listopadu dva dny poté, co se šéf ODS Petr Fiala stal premiérem, upozornil už dříve Deník N.

O mé sociální sítě se nestarali, tvrdí Schillerová

Bývalá ministryně považuje článek za účelový. „Nebyli to fotografové, kteří mi fotili pouze fotky na Instagram, jak to účelově vykládají někteří novináři. Šlo o fotografa a kameramana ministerstva financí. Profesionály, kteří pracovali na tiskovém odboru a spolu i s dalšími kolegy utvářeli mediální obraz celého ministerstva. O mé sociální sítě se samozřejmě nikdy nestarali, to je další nesmysl,“ řekla v pátek Schillerová televizi CNN Prima News.

Někteří vládní politici šéfku poslanců nyní opozičního ANO a někdejší správkyni státní pokladny kritizovali, že práci fotografa a kameramana placených z peněz daňových poplatníků podle nich využila k osobní prezentaci na sociálních sítích, kde je velmi aktivní.