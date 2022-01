Prarodičům pečujícím o vnoučata snížil stát pěstounský příspěvek. Musí se starat i tak, argumentuje poslanec

Některé děti, jejichž prarodiče nově marně hledají peníze na péči o ně, to ostatně již pocítily. „Měla jet na hory. Řekla jsem, promiň, není to možné,“ popsala Ivana Svobodová, která se stará o svou vnučku místo matky, která ji psychicky i fyzicky týrala.

Anna Krbcová vidí za zkrácením příspěvků pro příbuzné pěstouny rozpočtovou logiku. „Příbuzní pěstouni tvoří téměř dvě třetiny pěstounů. Pokud větší části snížíte příspěvek, tak vlastně druhé části můžete příspěvek zase navýšit a nemá to zásah do státního rozpočtu,“ poukázala.

Pro prarodiče, kteří místo, aby si užívali podzim života, takříkajíc rozjeli druhé kolo a znovu pečují o děti, to ale představuje zásadní problém – nejenom finanční, ale i psychický. Pěstounka Marie poté, co jí stát přestal platit sociální a zdravotní pojištění, má pocit, jako by byla vyhozena z práce. „My jsme neměli klasický zaměstnanecký vztah, byli jsme zaměstnanci státu. Když vás někdo propustí ze zaměstnání, tak to znamená, že pracujete špatně, že se dobře nestaráte,“ podotkla.

Podle Veroniky Kašparové z organizace Cestou necestou je na pěstounech-prarodičích vidět velká frustrace. „Je to, jako kdyby je stát podrazil, nevážil si jejich práce. Oni se sice starají o svá vnoučata, ale i tak šetří státu docela dost finančních prostředků, protože ty děti nemusí vyrůstat v ústavní péči,“ upozornila.