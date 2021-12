Na nový kloub čekají lidé kvůli pandemii i dva roky, k operačním plánům se vracejí jen některé nemocnice

Válek: Více výkonů rovná se více peněz

Když jednotlivá zařízení porovnala počet zákroků provedených před začátkem pandemie covidu-19 a letos, zjistila pokles o čtvrtinu až třetinu. „Na konci roku, ve chvíli, kdy budeme mít vykázanou veškerou produkci z nemocnic, chceme udělat důkladnou analýzu, kde se nám péče nejvíce propadla. Myslím si, že je to ortopedie,“ odhaduje generální ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce nemocnice motivovat k co nejrychlejšímu dohánění odložených operací. U zákroků, kde během pandemie nejvíc vzrostly čekací lhůty, chce navýšení úhrad od pojišťoven. „Čím více výkonů nemocnice udělá, tím více peněz dostane,“ uvádí.

Ředitelé nemocnic to vítají, upozorňují ale nejen na finanční limity. „Je vždycky fajn, když dostaneme peníze, ale myslím, že to není jen problém peněz, je to také otázka personálu,“ upozorňuje šéfová blanenské nemocnice. „Třeba i pro personál by to znamenalo další finanční ocenění, operovalo by se i ve volné dny,“ navrhuje náměstkyně pro léčebně preventivní péči z nemocnice Bulovka Hana Roháčová.

Docházejí síly, ale ne vždy i personál

Jak rychle a jak dlouho budou nemocnice odložené operace dohánět, se odvine i od šíření omikronu. Zdravotníci mluví o vyčerpání.

„Úbytek sester bohužel je, i kolegyně, se kterými se bavím, protože pořád sháníme nějaký personál, říkají, že mají spoustu kolegyň ze škol, které odešly ze zdravotnictví a nechtějí se do něj vrátit, protože ty poslední dva roky je to opravdu vysilující,“ přibližuje hlavní sestra Rokycanské nemocnice Eva Egermaierová. Řešením, i když dlouhodobě ne nejlepším, jsou většinou přesčasy. Ty ale přetíženost personálu dál zvyšují.