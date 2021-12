České Vánoce nikdy nezmizí. Základna milovníků tradic tady bude vždy, říkají Ladovi pravnuci

Viktor Lada potvrdil, že když venku sněží, myslí na svého pradědečka častěji. „Jsme rádi, když si ho připomínají i ostatní lidé,“ řekl. Martin Lada k tomu dodal, že sníh na většinu lidí působí pozitivně, navíc je spojovaný s českými Vánoci. Ty americké podle něj nikdy nepřeváží. „To už by se asi stalo dávno. Základna lidí, co mají rádi české tradice, bude navždy,“ míní.

Viktor i Martin Ladovi se starají o odkaz známého malíře společně s prakticky celou rodinou. „Od roku 1994 se o to na plný úvazek stará náš otec, který je majitelem autorských práv. My jsme do toho s bráchou vstoupili v roce 2014. Snažíme se, co to jde,“ uvedl Viktor Lada.

Rodina Josefa Lady se snaží bojovat i s kopírováním děl malíře. „V rámci předvánoční doby a zimního času je ta snaha větší, protože Lada je nejvíc vidět v zimě. Pravidelně kontrolujeme vlastními silami sociální sítě, různé kanály, noviny a tak dále, aby k tomuto zneužívání nedocházelo. Někdy je to zneužívání, které bychom vůbec nepovolili, protože nechceme, aby v některých věcech, třeba politických, Lada figuroval,“ řekl Martin Lada.

Rekordní částka za Ladův Štědrý večer

Na začátku letošního prosince se vydražil obraz Josefa Lady Štědrý večer z roku 1944 za čtyři a půl milionu korun. To je dosud nejvyšší částka na českém trhu. „Máme radost, je to výborná zpráva. Já aukční trh velice bedlivě sleduji. Musíme se ale na ceny dívat i z širšího ekonomického hlediska,“ uvedl Ladův pravnuk Viktor s tím, že se zvyšují ceny všeho, nejen uměleckých děl.

Malířovi pravnuci také uvedli, že Lada je známý i v zahraničí, zejména v Japonsku. „Díky Mikešovi a Švejkovi po celém světě, hodně u sousedů v Německu. Máme zájemce o výstavy, kde je ale problém s pojištěním. Těch pár levnějších a jednodušších výstav máme vyblokovaných na několik let dopředu,“ dodal Martin Lada s tím, že se podařilo obrazy před několika lety dostat i do Ameriky.