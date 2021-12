Bývalý manažer MUS Klimecký si podle HN odpykává trest ve švýcarském vězení

Bývalý manažer Oldřich Klimecký, kterého švýcarský soud odsoudil v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti za praní špinavých peněz, si už odpykává trest ve švýcarském vězení. Píšou o tom na svém webu Hospodářské noviny (HN). Odvolací soud v Bellinzoně podle deníku snížil jednaosmdesátiletému bývalému řediteli dolů trest z 36 na 18 měsíců vězení. Po Petru Krausovi je Klimecký druhým manažerem, který nastoupil do vězení. Kauzu řeší i české soudy, soudkyně rozprostřela další zasedání na období do prosince příštího roku. Chce jednat ve čtvrtletních intervalech, a to po jednom týdnu vždy v březnu, květnu, září a prosinci, zjistil deník z aplikace infoSoud.