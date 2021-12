Dramatik, disident, prezident. Před deseti lety zemřel Václav Havel

Po nástupu do funkce změnil Pražský hrad. A to se týkalo nejen fungování prezidentské kanceláře, ale i samotného areálu Pražského hradu. Například otevřel veřejnosti hradní zahrady a Jelení příkop, dovolil areál Hradu velkoryse přestavovat a rekonstruovat, nechal postavit novou moderní oranžerii od Evy Jiřičné či tunel od Josefa Pleskota. Pražský hrad se také za jeho působení stal významným kulturním centrem.

Tehdy, viděno dnešníma očima, prorocky prohlásil: „Kdybych seděl na Hradě jenom kvůli tomu, abych podepisoval, co přede mne jiní položí na stůl, pak bych tu svou funkci zesměšnil. A až se pan předseda vlády Zeman jednou stane prezidentem, určitě by se na mne zlobil, že jsem dopustil, že takovouto roli musí hrát i on.“

Havlovou zásluhou mimo jiné neprošla novela volebního zákona z dílny ODS a ČSSD, která zvýhodňovala úspěšnější strany, tedy v té době právě tyto dvě strany. Po přehlasování jeho veta sněmovnou se Havel (a s ním později i skupina senátorů) obrátil na Ústavní soud, který většinu jeho námitek uznal.

Jedním z neměnných pravidel prezidenta Havla bylo to, že odmítal jednat s politiky KSČM. Setkával se s nimi jen v rámci hromadných schůzek se zástupci parlamentu. Naopak pravidelně komunikoval se zástupci různých občanských iniciativ a prosazoval jejich zapojení do veřejného života.

Přátelil se s pronásledovanými disidenty i slavnými hudebníky

Poté, co v mu roce 2003 vypršel prezidentský mandát, zůstal dál veřejně činný. Podporoval Stranu Zelených, hájil lidská práva. Opakovaně podpořil kubánskou opozici, disidenty v Bělorusku, angažoval se kolem situace v Myanmaru, podporoval tehdejší tamní opoziční vůdkyni Aun Schan Su Ťij, věnoval se situaci v Tibetu, ostatně jeho přátelství s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou bylo proslulé. Projekty, které spoluzakládal, jako je nadace Vize 97 anebo konference Forum 2000, jsou činné dodnes.

I po odchodu z funkce kritizoval politické a společenské poměry. „Štve mě propast mezi politikou a veřejností,“ prohlásil v roce 2010.

Havel byl známý i blízkým vztahem se slavnými hudebníky, na české hudební scéně to byli zejména The Plastic People of the Universe, se kterými ho spojovala minulost z disentu, ze zahraničních interpretů například Lou Reed, Rolling Stones či Frank Zappa. Byl také oficiálním podporovatelem a „náčelníkem“ rockového festivalu v Trutnově.