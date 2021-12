ŽIVĚ: Fokus Václava Moravce na téma mozek

„Lidský mozek je takový klíč k tématům, která jsou pro každého z nás poměrně zásadní,“ řekla Postma. To, co lidé vnímají, podle ní odpovídá realitě jen velmi málo. „Náš mozek funguje velice prediktivně. Pokud v našem okolí jsou nějaké informace, které mu narušují to, co předvídá, že se stane, to, co předvídá, že vnímáme, tak se tím příliš zabývat nebude,“ dodala.

Kachlík zmínil anatomické zajímavosti mozku. „Kdybyste ho rozřízli pouhým nožem, vidíte jen bílou a šedou hmotu a tečky po cévách. Ale když se podíváte ještě hlouběji – pomocí mikroskopu, proniknete do neuvěřitelného světa buněk, které mají výběžky – ty jsou navzájem propojeny. Jak tento systém funguje, nám stále ještě trochu zůstává záhadou,“ podotkl.