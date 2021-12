Projděte si profily ministrů nové vlády

V letech 1998–2006 byla starostkou a poté čtyři roky místostarostkou Černošic u Prahy. V letech 2000–2008 a od října 2012 do dubna 2013 zasedala v zastupitelstvu středočeského kraje. Do roku 2009 byla členkou KDU-ČSL, poté vstoupila do TOP 09, je členkou výkonného výboru strany. V rámci svého politického působení se věnuje například tématu dostavby jaderné elektrárny Dukovany, kde prosazovala vyřazení uchazečů z Ruska a Číny.

Ministři za hnutí STAN

Vít Rakušan – ministr vnitra, 1. místopředseda vlády

Předseda hnutí STAN vystudoval historii a germanistiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a školský management na Univerzitě Karlově v Praze. Po škole začal podnikat a vyučoval němčinu na kutnohorském gymnáziu. Později se stal starostou Kolína a na této pozici působil osm let. Funkci opustil v červnu 2019 kvůli působení v celostátní politice.