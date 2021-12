Vláda podpořila pravidla pro lobbování, negativně se postavila k návrhům SPD

V minulém volebním období zpochybňovali vládní návrh regulace lobbování poslanci ODS, SPD a KSČM. Zejména občanští demokraté, kteří budou nejsilnější stranou budoucího kabinetu ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, tvrdili, že přijetí navrhovaných pravidel by ničemu nepomohlo.

Cílem uzákonění pravidel je podle předkladatelů odlišení standardního lobbování od zákulisního, záměrně netransparentního. „Regulace lobbování přispěje k odkrytí vazeb mezi lobbisty, zájmovými skupinami a veřejnými činiteli, čímž by mělo také dojít k omezení nežádoucích jevů s lobbingem často spojených,“ stojí v důvodové zprávě.

Hlavním nástrojem pro zprůhlednění ovlivňování má být zavedení evidence lobbistů i lobbovaných a zaznamenávání takzvané lobbistické stopy. Lobbisté i lobbovaní by museli vkládat do registru každého čtvrt roku zprávy. Předloha vymezuje okruh lobbovaných a definuje také samotné lobbování a lobbisty, za porušení pravidel by hrozily peněžité sankce i zákaz činnosti.

Reakce na návrhy SPD

Negativní stanovisko zaujala vláda v demisi k návrhu hnutí SPD uzákonit zákaz zahalování obličeje nebo jeho části na veřejnosti. Opatření vláda označila za významný zásah do základních práv. Záporně se kabinet postavil i k novele trestního zákoníku, ve které poslanci SPD navrhli, aby byla trestná podpora a propagace ideologie potlačující práva a svobody nebo hlásající nenávist, nikoli pouze podpora a propagace takového hnutí.

Předkladatelé zdůvodňují například zákaz zahalování obličeje zvýšením bezpečnosti i vzájemným soužitím lidí. Platil by měl podle novely na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných budovách s výjimkou případů, kdy zahalování obličeje souvisí „s plněním zákonné povinnosti, výkonem povolání, umělecké nebo sportovní činnosti nebo vyplývá ze zdravotních důvodů“.

Vláda ale upozornila na to, že muslimská komunita v Česku zakrytí celého obličeje prakticky nepoužívá a zákaz by dopadl zejména na zahraniční turisty. Úprava by navíc podle nich mohla přispět k aktivizaci populistického a extremistického spektra a vyústit ve zvýšení četnosti útoků na různě zahalené osoby nebo obecně na některé cizince.

Přímou volbu starostů vláda odmítla

Vláda odmítla i další návrh SPD o přímé volbě starostů a hejtmanů. Kabinet ve svém negativním stanovisku pro zákonodárce upozornil na to, že v dosavadních debatách o případné přímé volbě hlav samospráv nezazněly zásadní argumenty, které by takovou změnu zdůvodnily. Stejně tak se odmítavého stanoviska dočkal návrh na změnu pořadí položek pří splácení dluhů. Pro nadbytečnost pak vláda odmítla i návrh na uzákonění Dne obětí německé okupace.

Vláda odmítla také senátní návrh na uzákonění dvou nových významných dnů. Jedním z nich by se podle horní komory měl stát Den národního vzdoru 27. května v souvislosti s připomínkou atentátu na nacistického pohlavára Reinharda Heydricha v roce 1942. Druhým by mohl být 25. červen jako Den odchodu okupačních vojsk, který by připadal na výročí podpisu protokolu o odsunu sovětských vojsk z území bývalého Československa v roce 1991.

K návrhu SPD na zvýšení příspěvků na péči, které dostávají lidé se zdravotním postižením, se pak vláda postavila neutrálně. Neutrální stanovisko zaujala vláda i k návrhu skupiny poslanců ANO, kteří opět navrhují rozšířit působnost finančního arbitra při řešení sporů spotřebitelů s finančními institucemi.

Vratky DPH

Vláda také schválila zavedení vratky daně z přidané hodnoty (DPH) u zboží a služeb poskytnutých ozbrojeným silám členských států Evropské unie, pokud se podílejí na společné bezpečnostní a obranné politice EU.

Novela zákona o DPH pak rozšiřuje zavedení možnosti osvobození zboží a služeb od daně nejen pro ozbrojené síly NATO a Partnerství pro mír, ale i o pro ozbrojené síly členského státu, které se podílí na společné bezpečnostní a obranné politice EU.