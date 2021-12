Ve funkci skončí soudkyně Králová. Kauzu takzvaných trafik pro exposlance nestihne dořešit

video Události: Soudkyně Helena Králová odchází do důchodu, zbydou po ní nedořešené kauzy

Helena Králová soudí 46 let a na konci roku odchází do důchodu. V taláru začínala v Chebu, do roku 1990 byla členkou KSČ. S novináři odmítala komunikovat a odkazovala na tiskovou mluvčí.

Zůstane po ní několik nedokončených kauz, například takzvané trafiky pro exposlance. „Věc bude přidělena jinému soudci podle rozvrhu práce,“ sdělila soudkyně a mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková.

Kauza trafik, kde jsou obžalovaní expremiér Nečas jeho manželka Jana a někdejší vysoký ministerský úředník Roman Boček jsou jedním z několika případů, které Králové vrátil nadřízený soud kvůli chybám. „Došli jsme k závěru, že tam jsou podstatné vady a že zprošťující výrok nemůže obstát,“ okomentoval soudce s pražského městského soudu Richard Petrásek.

Při řešení kauzy s novým soudcem se může celé líčení opakovat. „To je situace, kdy obžalovaný má právo, aby celé hlavní líčení bylo projednáváno znovu,“ sdělila Hájková.

Snížení mzdy kárným senátem

Kvůli chybám nadřízený soud Králové vrátil a nakonec i odebral případ vojenského zpravodajství. Kárný senát jí snížil o patnáct procent plat za to, že nerespektovala pokyny odvolacího senátu.

Kárnou žalobu na ni kvůli kauze trafiky podal i šéf pražského městského soudu. „Možná i pod vlivem zdravotních problému byla ve velmi nepříjemné situaci. Odráželo se to v kvalitě jejího rozhodování,“ zdůvodnil jeho bývalý předseda Libor Vávra. V této kauze ji ale nakonec kárný senát nepotrestal. S dotazem na reakci Králová odkázala na svého advokáta Jiřího Teryngela. „Šlo o šum, nedorozumění. Ale rozhodně tam chybí zlý úmysl,“ uvedl.