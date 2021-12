Místo elektronických náramků dohlíží na dodržování domácího vězení úředníci

Vybrat dodavatele technologie trvalo státu osm let. Podařilo se to za ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), který zvolil formu soutěžního dialogu poté, co pět předchozích tendrů skončilo neúspěšně. Při podpisu smlouvy úřad uváděl, že pořízení náramků a provoz monitorovacího centra bude stát 93 milionů korun na šest let.

Ke konci letošního října kontrolovala Probační a mediační služba 111 domácích vězňů a šest lidí podmíněně propuštěných na svobodu. Náramky také úřady používaly u části obviněných, kteří by jinak byli ve vazební cele.