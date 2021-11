Kárnou žalobou na exšéfa Nejvyššího státního zastupitelství Zemana se začal zabývat soud

Zeman rezignoval na funkci k 30. červnu. Mezi důvody zmínil i tlak ze strany Benešové. Nyní je řadovým žalobcem Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) v analytickém a legislativním odboru. V křesle ho nahradil dosavadní náměstek Igor Stříž.

Podle ministryně měl Zeman k restituční kauze, v níž NSZ podalo dovolání, osobní vztah a správně tedy měl rozhodnutí o dovolání delegovat na některého z náměstků. Domnívá se, že výsledek trestního řízení totiž mohl mít vliv na soukromoprávní spor, ve kterém vystupuje Zemanův známý, podnikatel Petr Habersberger. Ten usiloval o pozemky u Třeboně, které v restitucích získali Czerninové, a že se Zeman pokoušel vystupovat jako prostředník s příbuzným restituentů, soudcem Janem Czerninem.

S ním se podle Zemana setkal třikrát a všechny schůzky trvaly do hodiny. „Nechtěl jsem řešit žádné majetkové nároky, to mi nepřísluší. Jediné, co jsem chtěl, aby si oni dva sedli (restituent Karl Eugen Czernin a Habersberger, pozn. red.) a ať si popovídají. Myslel jsem si, že když si popovídají, tak by neměl být problém si nějaké pozemky vyměnit, v rámci dobrých sousedských vztahů,“ uvedl bývalý šéf žalobců.

Ve své výpovědi mimo jiné popisoval proces, jakým se podává dovolání, kdy je připravují jeho podřízení a on je jen podepisuje. V tomto konkrétním dovolání Zeman uvedl, že to proběhlo velice rychle a že ho nenapadlo, že se to může týkat dotyčných pozemků.