Aplikace Tečka bude nově ukazovat i kontraindikace pro lidi, kteří se nemohou očkovat

Lidé, kteří se nemohou nechat očkovat kvůli kontraindikacím, budou mít v nově upravené aplikaci Tečka možnost takového potvrzení od svého ošetrujícího lékaře. Kdy k úpravám dojde, ale ministr po jednání vlády neupřesnil.

„Kontraindikace musí být zanesené do Informačního systému infekčních nemocí, to je centrální systém, kde jsou veškeré informace o testování, očkování a podobně. A ty informace se pak propisují do Tečky,“ upřesnil Vojtěch.