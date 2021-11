Fiala považuje návrh ministrů za kvalitní. Neuvažuje, že by ho měnil

Petr Fiala (ODS) pověřený sestavením vlády neuvažuje o tom, že by jakkoliv měnil kandidáty na ministerské posty v budoucí vládě. České televizi to zopakoval prostřednictvím svého mluvčího. S jednotlivými kandidáty do čela resortů se chce prezident Miloš Zeman sejít předtím, než jmenuje novou vládu. Fialu ve středu přijal v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, jmenovat premiérem ho chce 26. listopadu.