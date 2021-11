Veteráni z války v Perském zálivu mají zdravotní problémy, stát souvislost s jejich nasazením zatím neuznal

Škodliviny z ropy v krvi

Jak to se syndromem války v Perském zálivu vlastně je, není jasné dodnes. Podle některých teorií ho způsobily bojové látky z vybombardovaných skladů, které pak naměřili i Čechoslováci. Podle jiných jde o následky stresu či působení ochuzeného uranu z použité munice. Doktorka Emmerová publikovala odborný článek, kde za příčinu označila kouř z hořících ropných vrtů.

„Tím, že to je zkažená krev, mám-li to říct lidově, tak to přijde ke každému orgánu v organismu a samozřejmě nejvíc trpí jako vždy mozek a nervová soustava. Nejde jenom o otravu, ale také o nedostatečně okysličenou krev,“ říká lékařka.

Zdravotní problémy veteránů zkoumala v posledních třech letech další studie Institutu klinické a experimentální medicíny a Ústřední vojenské nemocnice. Výsledky mají být v prosinci.

„V tuto chvíli nemáme jednoznačný závěr, který by říkal, že vojáci se kvůli škodlivým látkám nakazili syndromem války ze Zálivu a způsobilo jim to celoživotní trauma. Zároveň ale studie chce prozkoumat, jakým způsobem je mohlo nasazení v Zálivu ovlivnit, takže počkáme na výsledky. Pokud se prokáže souvislost, je stát připraven je dál léčit,“ avizuje mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.