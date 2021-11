Plošné testování je jen krátkodobým řešením. Očkovací kampaň nestáhneme, uvedl Vojtěch

Oficiálním stanoviskem ministerstva je proto přesvědčit co největší část lidí, aby si nechali aplikovat vakcínu. „Dlouhodobé řešení je dělat opatření, která budou motivovat k očkování,“ uvedl s tím, že vakcínu by měly dostat i děti. „Na epidemii se musíme dívat jako na celek, zasahuje celou populaci,“ řekl.

Vláda v demisi schválila plošné celostátní testování neočkovaných žáků na covid-19. Ještě v polovině října přitom Vojtěch tvrdil, že podle odborníků není antigenní testování ve školách řešením. Ministr v demisi argumentoval, že ani experti se na otázce neshodnou. „Podle mého názoru to není dlouhodobým řešením, je to ad hoc řešení této situace, kdy se vychytají pozitivní případy,“ uvedl Vojtěch.

Kampaň jenom ukazuje, co se děje v nemocnicích, říká Vojtěch

Zájem o očkování v posledních týdnech značně vzrostl, což si Vojtěch vysvětluje právě vládními opatřeními. „Touto cestou bychom měli jít,“ podotkl.

Podle řady expertů na komunikaci přitom vláda promeškala začátek kampaně, která měla k očkování přesvědčit. Například Asociace komunikačních agentur ale také kritizuje i současnou podobu kampaně jako příliš tvrdou a nátlakovou. Zobrazuje totiž například zemřelé.

„Je to realistická podoba toho, co se děje v nemocnicích. My to chceme lidem ukázat,“ řekl Vojtěch s tím, že má i řadu pozitivních ohlasů. Připomněl, že předchozí vstřícné kampani Tečka zase mnozí vytýkali, že není vidět. Současné propagace se vzdávat nehodlá. „Budeme tady zavírat oči nad tím, čemu čelí zdravotníci v nemocnicích?“ otázal se.