Rekonstrukce trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové pokračuje, stavbaři posunuli starý most o 18 metrů

Modernizace železniční trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi pokročila, a to zcela výjimečným počinem. Stavbaři centimetr po centimetru odsunuli historický jednokolejný most přes Labe v Pardubicích o celých 18 metrů do provizorní pozice, aby uvolnili prostor pro stavbu mostu nového, dvoukolejného. Ten má být hotový do dvou let.