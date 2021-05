Začala výluka na trati z Pardubic do Hradce Králové. Po modernizaci bude tišší a rychlejší

Výlukové autobusy obsadily část pardubického přednádraží. Ze stanoviště šest odjíždějí na Hradec Králové, ze stanoviště pět na Chrudim. Kvůli velkému množství cestujících nahrazuje dopravce všechny vlakové spoje. Autobusy oproti běžným jízdním řádům vyrážejí na cestu dřív, ale ani tak nemají cestující jistotu, že stihnou přípoje.

„Se zpožděními je nutno počítat a to zejména z důvodu, že na silnicích jsou a budou četné uzavírky,“ předpovídá koordinátor výlukové dopravy Českých drah v Pardubickém kraji Martin Hájek.

Hlavním důvodem výluky je železniční jednokolejný most přes Labe, v oblasti je největší brzdou navýšení přepravní kapacity. Stavbaři ho nyní o pár metrů posunou a převedou na něj vlaky do doby, než na původním místě postaví nový most dvoukolejný.

„Se zkapacitněním mostu budou možné současné odjezdy směr Chrudim i směr Pardubice,“ uvedl vedoucí investic Správy železnic Pardubice Radomil Novák. Výluka začíná v době naplno běžících oprav pardubického nádraží, stavbaři obsadili i stanici v Rosicích, kde cestující přestupují z provizorních nástupišť na Hradec Králové.

„Začne se snášet nejdřív trakční vedení, potom se začne snášet železniční svršek,“ přibližuje místní opravy vedoucí stavby Jan Mitlöhner ze společnosti Skanska. Rekonstrukce a zdvoukolejnění trati z Pardubic do Stéblové potrvá do roku 2023. Nepřetržitá výluka vlaků má skončit 19. listopadu.