Vlaky na trase z Pardubic do Hradce Králové od konce května zastaví přestavba mostu

„Teď probíhají přípravné práce na hlavní etapu, která začne 31. května. Bude se snášet a posouvat most přes Labe. Určitě je to nejnáročnější část stavby. Stávající ocelový jednokolejný most se posune směrem k silničnímu, který vede vedle. Vybuduje se tam provizorní trať. A na místě dnešního železničního mostu se bude připravovat výstavba nového dvoukolejného obloukového mostu,“ řekl Mitlöhner.

Provizorní most spustí Správa železnic koncem letošního roku. Stavební práce Skanska koordinuje s modernizací železničního uzlu Pardubice. Provoz vlaků bude přerušen v úsecích Pardubice hlavní nádraží a Pardubice-Rosice nad Labem a Pardubice-Rosice Nad Labem a Medlešice. „Další velká omezení nás čekají v následujících letech, kdy se bude propojovat nová kolej,“ řekl Mitlöhner.

Nový most by měl začít sloužit za dva roky

Od 31. května začne stavební firma budovat pilíře, aby mohla posunout do strany starý most. Na uvolněném místě vybourá staré mostní pilíře a začne tam stavět nové. „Následně se na břehu začne nový most montovat a v roce 2023 postupně vysune nad řeku. Koncem roku by měl jít do provozu,“ řekl Mitlöhner.

V místě, kde je trať rovná, zůstanou koleje na stejném místě. Kde jsou oblouky, zvýší se jejich poloměr, aby tam vlaky mohly jezdit vyšší rychlostí než dosud. „Nejnáročnější je vždycky co nejméně omezit cestující a vlaky. Stavbu musíme koordinovat s uzlem Pardubice, výluky jsou často společné. Co nejvíc prací se dělá tak, aby vlaky mohly jezdit,“ řekl projektový manažer.

Sedm a půl kilometru dlouhý úsek za 2,6 miliardy korun dokončí sdružení Skanska a Elektrizace železnic v prosinci 2023. Ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem vzniknou nová nástupiště, přístup na ně bude novým podchodem napojeným na stávající městský podchod.

Okolo trati přibydou nová nástupiště

Na zastávce Pardubice-Semtín budou vybudována dvě nová vnější nástupiště, stávající přechod přes koleje bude nahrazen podchodem. Na nové zastávce Stéblová obec budou zřízena nástupiště, přístupná od železničního přejezdu.

V daném úseku jsou nyní čtyři přejezdy, z nichž jeden bude zrušen a tři modernizovány. Mosty, propustky a zdi budou přestavěny pro dvoukolejnou železniční trať. Nová dvoukolejná trať bude osazena novým zabezpečovacím a sdělovacím zařízením, elektrifikace bude přizpůsobena pro budoucí přechod ze stejnosměrného na střídavé napájení.