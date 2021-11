ANO není spokojené s nabídnutými sněmovními výbory, chceme ještě jednat, uvedl Havlíček

„Chápeme matematiku a rozumíme tomu, že když se někdo zasekne a řekne ne, tak to znamená ne. Ale považovali jsme za správné si o ně říct,“ dodal Havlíček.

„Chceme ještě vyjednávat. Jsme nejsilnějším klubem ve sněmovně a ta má mimo jiné kontrolovat vládu. To, že nám budoucí vláda nenabídla, nebo rovnou odmítla dát výbory typu rozpočtový nebo hospodářský, to samo o sobě není úplně fér,“ podotkl.

Co se týče nominace na šéfa dolní komory, má podle Havlíčka o jeho volitelnosti rozhodnout sněmovna. Pokud ta rozhodne, že by neměl kandidovat, bude nynější ministr podle svých slov rozhodnutí respektovat. „Nedomnívám se, že by ANO mělo dalšího kandidáta. Pokud sněmovna řekne, že nemám kandidovat, bude s největší pravděpodobností uchazeč jen jeden.“

Podle něj byla jeho kandidatura nápad klubu a zkusit ji chtěli i přes malou šanci na úspěch. „Získali jsme nejvíce mandátů, máme jich dvaasedmdesát a volilo nás 1,4 milionu lidí. To je obrovský závazek. Respektujeme matematiku ve sněmovně a neděláme nic nedemokratického, ale chceme říct, že jsme to alespoň zkusili. Pokud vyhraje paní Markéta Pekarová Adamová, já budu první, kdo jí pogratuluje.“

Strany budoucí vládní koalice už daly dopředu najevo, že nebudou hlasovat ani pro Radka Vondráčka (ANO) jako místopředsedu sněmovny. Na otázku, zda by jej Havlíček případně nahradil nebo zda už hnutí má náhradníka, pokud by ho sněmovna nezvolila, odpověděl, že věří, že všichni nominovaní zástupci za ANO na post místopředsedů budou zvoleni, a pokud ne, bude to řešit klub až posléze.

„Neřekl bych, že pětikoalice striktně deklarovala, že ho nebude volit. Ano, naznačila to, nechoďme kolem horké kaše, ale současně jde o tajnou volbu a počkejme si, jak to dopadne.“

Na otázku, kdy hodlá vláda Andreje Babiše (ANO) podat demisi, odpověděl, že rozhodně nechtějí nic zdržovat. „Při první možné příležitosti. Je to rozhodnutí pana premiéra.“

Země po pandemii, ale s relativně dobrou ekonomikou

Jaké Česko předá současná vláda podle Havlíčka nové koalici? „Odpovídající tomu, že zde byla pandemie nevídaných rozměrů a že celá Evropa musela sáhnout do svých rezerv. Na druhou stranu jsme šestou nejméně zadluženou zemí v Evropě. Samozřejmě se dluh zvýšil, ale jsem toho názoru, že jsme udrželi ekonomiku v relativně dobrém režimu, což bylo mimo jiné způsobeno tím, že jsme neuzavřeli průmysl,“ míní.

Rozpočet, který současná vláda schválila, nová pětikoalice nepodpoří. Mimo jiné hlavně kvůli enormně velkému schodku. Podle Havlíčka není nikdo rád, že má současný rozpočet tak obrovský deficit.

„Když se ale podíváte na strukturu toho schodku, je to dáno zejména rekordními investicemi a výdaji na výzkum a inovace. Navíc schodek není otázkou výdajů, ale spíše tím, že se složitě predikuje příjem. Jsme v situaci, kdy příjem bude do značné míry z daní z roku 2021, a ten příjem bude tedy nižší.“

Podle Havlíčka je důležitější trend snižování schodku v poměru k růstu HDP a ne jeho samotná výše.