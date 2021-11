Vznikající vláda vyjednává o vedení bezpečnostních sborů, Rakušan chce reorganizaci části útvarů

Na nutnosti rychlého vyřešení Koudelkovy situace se shodují i zástupci rodící se koaliční vlády. „Je ostudné, aby byl potvrzován jen na nějakou dobu určitou. Je rozumné, když se jedná o kvalitního šéfa BIS, mu tento mandát prodloužit, a to na celou dobu funkčního období,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Šéf BIS Michal Koudelka dostal v srpnu 2021 po vypršení prvního funkčního období od premiéra Andreje Babiše (ANO) jen dočasné pověření k dalšímu vedení kontrarozvědky. „Je pověřený do nové vlády, která získá důvěru a která rozhodne o tom, kdo bude ředitel BIS,“ vysvětloval předseda vlády. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) si ale myslí, že je třeba jeho situaci vyjasnit.

Část opozice před několika měsíci kritizovala kvůli komunistické minulosti jmenování nového Nejvyššího státního zástupce Igora Stříže a připouštěla jeho odvolání po volbách. „Bude namístě i řešit pozici nejvyššího státního zástupce tak, aby tam byl člověk, který se těší všeobecné důvěře,“ nastínil předseda ODS Petr Fiala.

Kandidát na ministra spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ale mluví o tom, že odvolání není na pořadu dne. „Jde o to zajistit funkčnost, nejde o to za každou cenu se zbavovat všech lidí, které jmenovala předchozí vláda, to bychom daleko nedospěli.“

Rakušan chce mluvit o reorganizaci policejních útvarů

Policejního prezidenta Jana Švejdara jmenovala Babišova vláda v prosinci roku 2018, pravděpodobný kandidát na ministra vnitra Vít Rakušan (STAN) s ním chce v budoucnu probrat plány na reorganizaci. Ta měla být spuštěna už před rokem a půl, cílem byl vznik národního kriminálního úřadu.

„Pan policejní prezident je člověk, který má relativně slušnou důvěru policistů a chceme se spolu brzy setkat. Rozhodně teď ale nehrozí žádné razantní personální kroky,“ přiblížil Rakušan.

„Pokud někdo odvádí dobrou práci dlouhodobě, není na místě se bavit, že s novým vedením země musí přijít obměna,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Funkční období policejního prezidenta je pětileté, Janu Švejdarovi končí mandát v roce 2023 a muže ho i opakovat.