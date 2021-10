ŽIVĚ: Funkci klidně zítra předám, řekl Vojtěch v OVM. Babišovu výzvu o převzetí resortu považuje Válek za vtip

Dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval k výměně na postu ministra zdravotnictví od 1. listopadu. Podle ústavy přitom vláda podává demisi až po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, kterou prezident Miloš Zeman svolal na nejzazší možný termín, 8. listopad. Aniž by Babiš Vojtěcha odvolal, nabídl přes sociální sítě Válkovi post ministra.

„Převezměte funkci ministra zdravotnictví od 1. listopadu, a můžete nám to ukázat. Já napíšu panu prezidentovi, Adam (Vojtěch) odstoupí a můžete si to převzít a ukázat nám, jak se plánuje vir,“ řekl ve videu na sociálních sítích.

Podle Vojtěcha šlo ze strany premiéra o nadsázku a výzvu k jednání. „Abychom společně řešili tu situaci, myslím si, že je to naprosto legitimní,“ řekl v Otázkách Václava Moravce. Je podle něj třeba nastavit plán a na dokončení funkce do 8. listopadu nelpí. „Klidně to předám zítra,“ řekl. „Bral jsem to jako pokus o komplikovaný vtip, kterému úplně nerozumím,“ okomentoval Babišova slova Válek.

Po citované výzvě pozval Babiš Válka na zasedání vládní rady pro zdravotní rizika. Válek odmítl s tím, že není členem vlády a nemohl by se na jejím rozhodování podílet. „To není žádný politický orgán. Tam je profesor Chlíbek, doktor Smejkal, další odborníci (…). Nevidím žádný důvod, proč bychom tam diskuzi nemohli vést,“ reagoval Vojtěch.

Válek: Preferoval bych ministryni zdravotnictví

Podle Válka není obsazení postu šéfa zdravotnictví v nové vládě zatím dané. „Je několik kandidátů (…). Já osobně bych byl vůbec nejradši, aby to byla ministryně, protože ženy to většinou řídí daleko lépe než muži,“ řekl Válek.

Zda připadne resort TOP 09, neví, rozhodnou o tom předsedové stran a klubů koalic. „Není nejmenší důvod, proč by musel být ministr zdravotnictví z TOP 09,“ podotkl. Další strany podle něj mohou nabídnout kvalifikované odborníky. Pokud bude ale Válek označený za nejlepšího kandidáta na ministra zdravotnictví, nabídku přijme.