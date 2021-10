Nejsou to baráky plné úředníků, hájí Rakušan plán na ministry pro digitalizaci a Unii

„Nejsou to neshody, které by znamenaly nedohodu, je to spíš otázka formulační,“ prohlásil v Událostech, komentářích předseda lidovců Marian Jurečka. „Jsme v dobré výchozí situaci, hodně kompromisů jsme si museli vyladit, když jsme ladili koaliční programy SPOLU a Pirátů a Starostů. Není to tak, že by jednalo pět stran, ale jednají dvě koalice.“

„Nejsou to baráky plné úředníků. Budou to dva lidé, kteří budou zodpovědní za velmi důležitou a strategickou agendu pro Českou republiku budoucnosti,“ prohlásil Rakušan.

Havlíček: Děsíte podnikatele, pacienty i zaměstnance státu

Podle Havlíčka jsou taková slova jen obecné deklarace a klišé, za podstatné navíc nepovažuje to, co vláda zanese do programového prohlášení, ale to, jak bude konat – a svými dosavadními výroky podle něj politici pětikoalice společnost spíš zneklidňují.

„Vyděsili důchodce, vyděsili podnikatele. Vyděsili i pacienty, protože řekli, že není problém, když bude pacient čekat několik hodin. Vyděsili všechny zaměstnance státu,“ prohlásil Havlíček.

„Nikoho neděsíme. Jestli se nás má kdo bát, tak jsou to lidé, kteří pracovali víc pro holding než pro stát, jestli se nás má kdo bát, tak jsou to lidé, kteří zneužívali státní aparát pro svůj vlastní prospěch. Poctiví úředníci, důchodci, lidé práce, ti se rozhodně naší vlády bát nemusí,“ kontroval Rakušan.

Havlíček vznikající koaliční projekt kritizoval i za to, že do vládní rady pro zdravotní rizika nevyslal svého zástupce, jak to zvažovanému ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi z TOP 09 nabízel premiér Andrej Babiš (ANO).

„Snažíte se přenést odpovědnost na někoho, kdo ji nemá,“ namítl Rakušan. „Zodpovědnost do doby, než bude nová vláda, nese současná vláda. To nelze míchat dohromady,“ přisvědčil šéf lidovců Jurečka a poznamenal, že současný Babišův kabinet až dosud návrhy středopravicových stran na řešení pandemie nijak zvlášť nezajímaly.